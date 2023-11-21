Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции в Киеве после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что у США нет для Киева "волшебной палочки", чтобы бороться с Россией. Он подчеркнул, что на поле боя всё целиком и полностью завит от способностей боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой", — заметил глава американского оборонного ведомства. Его цитирует издание "Страна.ua".
Остин выразил мнение, что украинской армии необходимо синхронизировать использование различных вооружений, которые им в рамках военной помощи поставляют западные страны. В заключение он подчеркнул, что борьба в конфликте — жёсткая и изматывающая, и она останется такой и в будущем.
Напомним, что в понедельник утром шеф Пентагона прибыл в Киев, чтобы склонить Владимира Зеленского к заморозке конфликта.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.