Шеф Пентагона Остин: у США нет оружия, которое станет волшебной палочкой для ВСУ

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Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции в Киеве после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что у США нет для Киева "волшебной палочки", чтобы бороться с Россией. Он подчеркнул, что на поле боя всё целиком и полностью завит от способностей боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: Openverse by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0

"В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой", — заметил глава американского оборонного ведомства. Его цитирует издание "Страна.ua".

Остин выразил мнение, что украинской армии необходимо синхронизировать использование различных вооружений, которые им в рамках военной помощи поставляют западные страны. В заключение он подчеркнул, что борьба в конфликте — жёсткая и изматывающая, и она останется такой и в будущем.

Напомним, что в понедельник утром шеф Пентагона прибыл в Киев, чтобы склонить Владимира Зеленского к заморозке конфликта.