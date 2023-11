Your browser does not support the audio element.

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции в Киеве после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что у США нет для Киева "волшебной палочки", чтобы бороться с Россией. Он подчеркнул, что на поле боя всё целиком и полностью завит от способностей боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: Openverse by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0