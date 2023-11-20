ТАС: США бросят Украину так же, как сделали это с другими государствами

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В США предрекли Киеву скорое поражение из-за снижения военной поддержки со стороны Вашингтона. По мнению аналитиков, Украину ожидает такое же поражение, как и все предыдущие прокси-правительства, которые поддерживали США, несмотря на то, что помощь им Соединённые Штаты обещали до победного конца.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

"Это всё что-то вроде стандартного набора. У США есть старая привычка ввязываться в конфликт, а затем терять к нему интерес. <…> Наши прокси, кажется, в конечном итоге оказываются брошенными умирать", — считает обозреватель издания The American Conservative (ТАС) Питер ван Бурен.

Кроме того, сейчас внимание США переключилось на Ближний Восток, в то время, как Украина даже близко не располагает той поддержкой конгресса и американской общественности, которая наблюдается у Израиля. В связи с этим ван Бурен выразил мнение, что условия урегулирования конфликта будут диктоваться Киеву не только Вашингтоном, но и Москвой, так что конец для Украины обещает быть печальным.