Europe-1: конфликт между Израилем и ХАМАС расколол власти Франции

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Израильско-палестинский конфликт вызвал раскол между властями Франции. Уточняется, что конфликт между Израилем и боевиками ХАМАС серьёзно расколол окружение французского президента Эмманюэля Макрона. Как информирует радиостанция Europe 1, ссылаясь на советника, это дошло до того, что представители власти даже больше не разговаривают друг с другом.

"Конфликт между Израилем и ХАМАС глубоко расколол команду. До такой степени, что они больше не разговаривают друг с другом!", — заметил один из советников французского лидера.

Он также указал, что причина раскола — в том, что "некоторые недалеки от мысли, что ХАМАС — это движение сопротивления".

Известно, что в настоящее время в Елисейском дворце происходят междоусобицы. В том числе, они регулярно подпитываются недоверием части окружения главы государства в отношении специального советника Макрона по коммуникациям и стратегии Фредерика Мишеля.