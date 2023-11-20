Израильско-палестинский конфликт вызвал раскол между властями Франции. Уточняется, что конфликт между Израилем и боевиками ХАМАС серьёзно расколол окружение французского президента Эмманюэля Макрона. Как информирует радиостанция Europe 1, ссылаясь на советника, это дошло до того, что представители власти даже больше не разговаривают друг с другом.
"Конфликт между Израилем и ХАМАС глубоко расколол команду. До такой степени, что они больше не разговаривают друг с другом!", — заметил один из советников французского лидера.
Он также указал, что причина раскола — в том, что "некоторые недалеки от мысли, что ХАМАС — это движение сопротивления".
Известно, что в настоящее время в Елисейском дворце происходят междоусобицы. В том числе, они регулярно подпитываются недоверием части окружения главы государства в отношении специального советника Макрона по коммуникациям и стратегии Фредерика Мишеля.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.