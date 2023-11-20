Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что не стоит возлагать надежды на завершение украинского конфликта в случае прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа.
"Я не верю в то, что если Трамп придет к власти, то прекратится конфликт на Украине. Не верю", — высказал свое мнение Азаров на страницах своих социальных сетей сетях.
Бывший украинский премьер считает, что США при любом президенте продолжит свою политику по выматыванию России. Поэтому, американское руководство будет делать все возможное, чтобы война на Украине не заканчивалась еще долгое время
Ранее сообщалось, что украинский конфликт закончится освобождением Россией новых территорий и укреплением позиций в Донбассе и Республики Крым.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.