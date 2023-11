Your browser does not support the audio element.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что не стоит возлагать надежды на завершение украинского конфликта в случае прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.