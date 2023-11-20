Азаров: придя к власти, Трамп не закончит украинский конфликт

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что не стоит возлагать надежды на завершение украинского конфликта в случае прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Я не верю в то, что если Трамп придет к власти, то прекратится конфликт на Украине. Не верю", — высказал свое мнение Азаров на страницах своих социальных сетей сетях.

Бывший украинский премьер считает, что США при любом президенте продолжит свою политику по выматыванию России. Поэтому, американское руководство будет делать все возможное, чтобы война на Украине не заканчивалась еще долгое время

Ранее сообщалось, что украинский конфликт закончится освобождением Россией новых территорий и укреплением позиций в Донбассе и Республики Крым.