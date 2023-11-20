Американские СМИ: конфликт на Украине закончится освобождением Россией новых территорий

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский военный и политический обозреватель Питер ван Бурен предрек украинскому руководству печальные последствия вооруженного конфликта с Россией.

Фото: pxfuel.com

Конфликт на Украине закончится освобождением Россией новых территорий и укреплением позиций в Донбассе, написал Бурен в своей статье для издания The American Conservative.

"Конец будет весьма печальным: Россия, скорее всего, укрепит свои позиции в Донбассе и Крыму и получит новые территории ближе к Киеву, примерно 20 процентов территории Украины. Страна будет вынуждена отложить свою цель по вступлению в НАТО", — считает эксперт.

По его мнению, диктовать условия прекращения войны администрации Зеленского будут не только из Вашингтона, но и из Москвы и с этим украинскому руководству необходимо смириться.