Финляндия временно закрыла пятый погранпункт «Вартиус»

Временно закрыт один из четырех оставшихся открытыми пограничных пунктов на границе Финляндии с Россией — "Вартиус". Об этом сообщает финское издание Itlalehti.

Пункт "Вартиус" находится рядом с пограничным пунктом пропуска "Люття" в Карелии. По информации издания, причиной закрытия стало перегрузка после прибытия 67 просителей убежища за один день. Как отмечается в публикации, за предыдущий день через пункт "Вартиус" прошли 18 человек, обращающихся за убежищем.

По данным издания Yle, вечером 17 ноября на пограничный пункт "Ниирала" прибыло около 30 беженцев на велосипедах, пытаясь пересечь границу пешком. Один из беженцев получил распыление газового баллона в лицо со стороны пограничников.

Накануне в Финляндии не исключили возможность отмены решения о закрытии пограничных пунктов на границе с Россией.

Ранее правительство страны приняло решение закрыть с 18 ноября четыре из восьми пограничных пунктов на границе с Россией. В кабинете министров пояснили, что это ограничение вводится на три месяца и действует до 18 февраля 2024 года.