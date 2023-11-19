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Франция успешно испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету М51.3

Мир

Франция успешно испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету М51.3, сообщили в Минобороны страны.

Франция успешно испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету М51.3
Фото: Вадим Савицкий

Как уточнили во французском военном ведомстве, ракету запускали без ядерного заряда на борту.

"Министр вооружённых сил Себастьен Лекорню сообщает об успешном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты М51.3, который был проведён без ядерного заряда", — сообщили в Минобороны пулу французских журналистов.

Как уточнили в ведомстве, боевая часть ракеты упала в Атлантический океан далеко от берега, что соответствует соблюдению всех международных прав.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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