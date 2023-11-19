Франция успешно испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету М51.3

Франция успешно испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету М51.3, сообщили в Минобороны страны.

Фото: Вадим Савицкий

Как уточнили во французском военном ведомстве, ракету запускали без ядерного заряда на борту.

"Министр вооружённых сил Себастьен Лекорню сообщает об успешном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты М51.3, который был проведён без ядерного заряда", — сообщили в Минобороны пулу французских журналистов.

Как уточнили в ведомстве, боевая часть ракеты упала в Атлантический океан далеко от берега, что соответствует соблюдению всех международных прав.