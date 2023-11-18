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Times of Israel: ЦАХАЛ разобрался с солдатом, бросившего гранату в мечеть

1:23
Мир

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение отстранить от службы военнослужащего, совершившего нарушение, бросив светошумовую гранату в мечеть. Об этом сообщает газета Times of Israel.

Times of Israel: ЦАХАЛ разобрался с солдатом, бросившего гранату в мечеть
Фото: Wikipedia by Israel Defense Forces. Karakal Winter Training is licensed under CC BY 2.0

Инцидент произошел в мечети в деревне Будрус на Западном берегу реки Иордан. Солдат совершил действие в момент, когда имам созывал мусульман на утреннюю молитву.

Ситуация в регионе обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, начав операцию под названием "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о нахождении страны в состоянии войны.

Операция Израиля "Железные мечи" была нацелена на отражение атак, освобождение заложников, в том числе иностранных, и ликвидацию угрозы со стороны ХАМАС. С самого начала операции Израиль осуществлял массированные ракетные атаки на сектор Газа. Совет национальной безопасности Израиля принял решение прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электроэнергии и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу возобновились только после 20 октября, при этом их объем считается недостаточным.

Найден солдат, отбросивший гранаты с дрона ВСУ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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