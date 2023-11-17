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Найден механизм поставок топлива в Газу - ВОЗ

0:49
Мир

"Только что поступило сообщение о том, что был согласован механизм ввоза топлива в Газу. Это приятная новость, но требуется гораздо больше. Существует настоятельная необходимость в устойчивом поступлении топлива в Газу", - сказал он.

Найден механизм поставок топлива в Газу - ВОЗ
Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Египетский телеканал Al-Qahera News ранее сообщал, что около 150 тонн дизельного топлива поступило с территории Египта в больницы сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах".

Напомним, палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными претензиями обеих сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Очередной виток конфликта начался 7 октября 2023 года.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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