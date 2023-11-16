Российские военные взяли в плен на левом берегу Днепра украинского бойца, который был мобилизован и брошен командованием в самую горячую точку несмотря на то, что является отцом-одиночкой.
Пленный украинский матрос, старший наводчик 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Сапожников, рассказал, что работал грузчиком и сам воспитывал ребёнка, потому что жена от них ушла. Боец добавил, что ему приносили повестки дважды, но, как отцу-одиночке, до сих пор давали отсрочку.
"14 июля 23-го года я шел на работу утром, в полшестого утра меня остановила ТЦК (территориальный центр комплектации) и вручила повестку… Я говорил, что у меня ребенок один на воспитании, я не могу его ни на кого оставить, но им это было все равно", — рассказал ВСУшник в разговоре с РИА Новости.
В этот раз бойцу велели прийти на сборный пункт с вещами, уже не принимая во внимание его статус отца-одиночки.
Матрос сдался в плен в середине ноября 2023 года на Левом берегу Днепра, в Херсонской области.
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