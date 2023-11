Your browser does not support the audio element.

Российские военные взяли в плен на левом берегу Днепра украинского бойца, который был мобилизован и брошен командованием в самую горячую точку несмотря на то, что является отцом-одиночкой.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.