Расширение Североатлантического альянса будет грозить Турции вплоть до риска разделения страны, кроме того, усилится эскалация со стороны США и Израиля, заявил лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.
По его словам, если Анкара допустит расширение блока, это будет сравнимо с пулей, выпущенной в спину турецких солдат.
"США и Израиль рассматривают Турцию как главную угрозу. Расширение НАТО на восток и север означает усиление угрозы Турции со стороны США и Израиля, — заявил Перинчек РИА Новости. — "Сказав "да", мы пустим пули в спины наших солдат. Сказав "да", мы скажем "да" разделению Турции".
Как подчеркнул лидер турецкой партии, альянс давно перестал быть оборонительной организацией, и стал сателлитом "империалистов" США.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.