Расширение Североатлантического альянса будет грозить Турции вплоть до риска разделения страны, кроме того, усилится эскалация со стороны США и Израиля, заявил лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.

Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0