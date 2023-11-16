Лидер турецкой партии: расширение НАТО усилит угрозы в сторону Анкары от США и Израиля

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Расширение Североатлантического альянса будет грозить Турции вплоть до риска разделения страны, кроме того, усилится эскалация со стороны США и Израиля, заявил лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.

Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0

По его словам, если Анкара допустит расширение блока, это будет сравнимо с пулей, выпущенной в спину турецких солдат.

"США и Израиль рассматривают Турцию как главную угрозу. Расширение НАТО на восток и север означает усиление угрозы Турции со стороны США и Израиля, — заявил Перинчек РИА Новости. — "Сказав "да", мы пустим пули в спины наших солдат. Сказав "да", мы скажем "да" разделению Турции".

Как подчеркнул лидер турецкой партии, альянс давно перестал быть оборонительной организацией, и стал сателлитом "империалистов" США.

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