США попытаются отомстить России за Украину через Ближний Восток и Азию, отправив на российскую территорию террористов, заявил сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
По его словам, подобный шаг может стать ответом за провал на Украине.
"Если США смогут выбить Иран, то появится возможность переправить террористов в Центральную Азию и в саму Россию", — заявил Робертс в эфире Dialogue works.
Как подчеркнул Робертс, это необходимо Вашингтону для того, чтобы Россия переключилась на более масштабную угрозу, чем вопрос с Украиной.
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