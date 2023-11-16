Экс-сотрудник Белого дома Робертс: США попытаются отомстить России за Украину через Ближний Восток и Азию

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США попытаются отомстить России за Украину через Ближний Восток и Азию, отправив на российскую территорию террористов, заявил сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Фото: novostipmr.com

По его словам, подобный шаг может стать ответом за провал на Украине.

"Если США смогут выбить Иран, то появится возможность переправить террористов в Центральную Азию и в саму Россию", — заявил Робертс в эфире Dialogue works.

Как подчеркнул Робертс, это необходимо Вашингтону для того, чтобы Россия переключилась на более масштабную угрозу, чем вопрос с Украиной.

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