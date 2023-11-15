В МИД России напомнили Пашиняну, чем заканчиваются попытки усидеть на двух стульях

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Руководство Армении хочет сохранить экономическую выгоду от участия в ЕАЭС, одновременно с этим предпринимая недружественные шаги в сфере безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, это попытка усидеть на двух стульях.

Фото: minsvyaz.ru

"Партнёры обращаются к нам всё это сохранить, а сами тем временем предпринимают шаги, в частности, в сфере безопасности, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и которые игнорируют интересы России. Это что, попытка усидеть на двух стульях? <…> Если это попытка усидеть на двух стульях, то она тем более никого до добра не доводила", — отметила Захарова.

Москва рассматривает недавние заявления и шаги армянского руководства и его внезапные попытки наладить "дружбу" с киевским режимом как звенья одной цепи, подчеркнула она.

Всё это может привести к порабощению Армении, а действия Запада в отношении Еревана связаны с провалами политики на украинском направлении. "Западный план на Украине полностью провалился. Такой же звериной хваткой он теперь вцепился в Армению", — цитирует Захарову РИА "Новости".

Официальный представитель внешнеполитического ведомства также отметила, что Россия не может не реагировать на агрессивную риторику отдельных армянских политиков в адрес российских государственных представителей, журналистов и общественных деятелей.

Накануне стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать саммите ОДКБ в Минске, который пройдёт 23 ноября. Об этом он сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

А сегодня в американском госдепартаменте заявили, что США и Евросоюз хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками и вырабатывают схему для обеспечения этого.

На днях глава евродипломатии Жозеп Боррель также высказался на эту тему, сообщив, что Брюссель работает над экономическими преференциями для Армении и готов рассмотреть возможность визовой либерализации для граждан этой страны.