Боррель Азербайджану — ЕС будет суров, если что случится с Арменией

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель предупредил Азербайджан, что любое нарушение территориальной целостности и суверенитета Армении неприемлемо и приведёт к суровым последствиям.

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"Мы должны быть очень бдительны относительно любой попытки дестабилизации Армении — как внутренней, так и внешней. И наш сигнал Азербайджану чёток: любое нарушение суверенитета и территориальной целостности Армении будет неприемлемо и приведёт к суровым последствиям для наших отношений", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Судя по сказанному Боррелем, в Брюсселе рассчитывают увеличить влияние Евросоюза в Армении.

По его словам, будет изучена возможность оказания военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира. Кроме того, в Брюсселе намерены рассмотреть возможность визовой либерализации для граждан этой страны.

Ранее депутаты Европарламента потребовали, что государства Евросоюза ввели санкции против "лиц в правительстве Азербайджана", которые ответственны за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе.

Кроме того, Европарламент счёл необходимым для ЕС снижать зависимость от азербайджанского газа, а в случае углубления напряжённости в отношениях Баку с Арменией — "полностью прекратить импорт нефти и газа" из Азербайджана.

Впрочем, резолюции Европарламента не обязательны для исполнения. А президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает санкции против Азербайджана контрпродуктивными.

Понятно почему, энергоресурсы из этой страны рассматриваются в Евросоюзе в качестве альтернативы российским. И отказаться ещё и от газа от Азербаджана в ЕС едва ли готовы.