Политолог Гращенков: США не бросят Украину, в какой-то форме поддержка сохранится

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Демократы в США хотят презентовать некий образ того, что они свёртывают поддержку внешних операций на Украине и в Израиле и начинают решать внутренние проблемы. Это делается в преддверии президентских выборов, сообщил в интервью Pravda.Ru политолог, гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Фото: whitehouse.gov

Как пояснил эксперт, соцопросы в США показывают усталость общества от фокусировки на том, что Вашингтон выполняет внешний национальный долг "по защите демократии во всём мире", а внутри государства "опять какие-то проблемы".

"Это с одной стороны. С другой, поскольку военная помощь возможна не только за счёт бюджетов, которые вносятся конгрессом, но и за счёт военных организаций, то всё равно какая-то поддержка продолжится. Я не уверен, что подписание "мирного" бюджета гарантирует, что США окончательно отказываются от своей роли международного демократизатора. Кроме того, надо смотреть на скрытые расходы США", — сказал Гращенков.

По его словам, у США пропадает интерес к тому, чтобы продолжать поддерживать Украину. При этом политолог подчеркнул: Вашингтон не может совсем бросить Киев, следовательно, в определённой форме помощь будет сохраняться.

Ранее телеканал CNN обнародовал информацию о том, что американский президент Джо Байден планирует одобрить законопроект о госфинансировании без предоставления помощи Украине и Израилю.