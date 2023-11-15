Два грузинских наемника-снайпера ВСУ попали в плен под Кременной

0:38 Your browser does not support the audio element. Мир

В разговоре пленные признались, что их заставляли расстреливать своих же солдат, покидавших позиции.

Фото: mil.ru

Как сказал один из наемников, они шли менять снайперов из Бразилии, однако заблудились и вышли на российские позиции.

Западные страны скрывают число наемников, воюющих на Украине за ВСУ, а также их потери. По данным оборонного ведомства РФ на июль 2023 года, с начала СВО в зоне конфликта было уничтожено около пяти тысяч «солдат удачи». И еще около двух тысяч наемников продолжают действовать на Украине.