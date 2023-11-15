Ученый Филипп заявил, что ядерный удар по шахтам США уничтожит 300 млн человек

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В случае атаки на американские шахты с применением ядерного оружия, по мнению исследователя Себастьяна Филиппа из Принстонского университета, до 90% населения страны может погибнуть. Он отмечает, что целенаправленное ядерное нападение на шахты в штатах Колорадо, Вайоминг, Небраска, Монтана и Северная Дакота приведет к полному истреблению всех живых существ в окружающих регионах.

Фото: openverse.org by Maxwell Hamilton is licensed under CC BY 2.0

Филипп утверждает, что для устранения шахтной пусковой установки потребуется одна или две ядерные боеголовки. Он подчеркивает, что опасность для жителей США не ограничится только ударной волной и "гигантским огненным шаром", но также включает в себя радиоактивную пыль.

Из-за непредсказуемости ветров, по словам ученого, "смертельные осадки" могут выпасть не только в близлежащих штатах, но также в наиболее населенных районах Канады и на севере Мексики, сообщает "Российская газета".

Согласно предупреждению ученого, под угрозой окажется более 300 миллионов человек в общей сложности.

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