В случае атаки на американские шахты с применением ядерного оружия, по мнению исследователя Себастьяна Филиппа из Принстонского университета, до 90% населения страны может погибнуть. Он отмечает, что целенаправленное ядерное нападение на шахты в штатах Колорадо, Вайоминг, Небраска, Монтана и Северная Дакота приведет к полному истреблению всех живых существ в окружающих регионах.
Филипп утверждает, что для устранения шахтной пусковой установки потребуется одна или две ядерные боеголовки. Он подчеркивает, что опасность для жителей США не ограничится только ударной волной и "гигантским огненным шаром", но также включает в себя радиоактивную пыль.
Из-за непредсказуемости ветров, по словам ученого, "смертельные осадки" могут выпасть не только в близлежащих штатах, но также в наиболее населенных районах Канады и на севере Мексики, сообщает "Российская газета".
Согласно предупреждению ученого, под угрозой окажется более 300 миллионов человек в общей сложности.
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