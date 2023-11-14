SCMP: в Китае запустили интернет со скоростью 1,2 терабита в секунду

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В Китае запущен самый быстрый интернет в мире, предоставляющий скорость передачи данных в 1,2 терабита (1200 гигабит) в секунду. Проект был реализован Университетом Цинхуа, оператором связи China Mobile, а также компаниями Huawei Technologies и Cernet Corporation, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

Оптоволоконный интернет-кабель с рекордной скоростью передачи данных был проложен через города Пекин, Ухань и Гуанчжоу. Общая длина кабеля превышает три тысячи километров. Этот запуск сети является частью проекта китайской инфраструктуры будущих интернет-технологий (FITI), который разрабатывается уже десять лет.

Ранее предполагалось, что запуск сети с такой высокой скоростью передачи данных будет возможен лишь в 2025 году. Вице-президент Huawei Technologies Ван Лей заявил, что с такой скоростью в 1,2 терабита можно скачать 150 фильмов в HD-формате за одну секунду. Это втрое быстрее, чем в аналогичных проектах в США.



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