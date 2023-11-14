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WP: США уведомили Украину о возможных масштабных сокращениях в её госструктурах

1:09
Мир

Киев ждут массовые сокращения в госструктурах, если США не смогут выделить ему дополнительную финансовую поддержку ввиду текущего дефицита бюджета. Такой прогноз сделали сами американские должностные лица, мнение которых приводит издание Washington Post.

WP: США уведомили Украину о возможных масштабных сокращениях в её госструктурах
Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Авторы напомнили, что для того, чтобы украинское правительство могло нормально работать, ему необходима финансовая поддержка США. Согласно прогнозам, дефицит бюджета Украины в 2024 году составит 35 миллиардов долларов. По информации издания, треть этой суммы Киеву предоставит Евросоюз.

"Неспособность предоставить дополнительную экономическую помощь со стороны США Украине, вероятно, вынудит страну сократить огромное количество государственных служащих и служб", — говорится в материале.

Некоторые западные чиновники прогнозируют продолжение украинского конфликта ещё на пять лет. В частности, об этом написало издание Economist, отметившее, что так будет, если обе стороны откажутся от мирового соглашения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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