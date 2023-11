Your browser does not support the audio element.

Киев ждут массовые сокращения в госструктурах, если США не смогут выделить ему дополнительную финансовую поддержку ввиду текущего дефицита бюджета. Такой прогноз сделали сами американские должностные лица, мнение которых приводит издание Washington Post.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.