В НАТО заявили, что РФ сохранила военный потенциал в Арктике после начала СВО

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В Североатлантическом альянсе обратили внимание на сохранение военно-морского потенциала России в арктическом регионе.

Фото: Официальный сайт Минобороны РФ

По словам заместителя командующего объединённого командования сил НАТО в Норфолке Тима Генри, России удалось сохранить большое количество сил на территории Арктики, несмотря на проведение специальной военной операции (СВО) на Украине.

"Я не вижу уменьшения потенциала", — подчеркнул представитель альянса в беседе с изданием Defense One.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр не исключил конфликт альянса с РФ в Арктике. Он призвал подготовить американскую армию к возможным столкновениям в этом регионе. Как пояснил Бауэр, власти РФ вкладывают много средств в развитие своих арктических баз.

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