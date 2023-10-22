Адмирал НАТО Бауэр заявил об угрозе конфликта в Арктике из-за дружбы России и Китая

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Отношения между Россией и Китаем продолжают развиваться, что может спровоцировать конфликт с Североатлантическим альянсом на территории Арктики. Такое мнение выразил руководитель военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

По его словам, Арктика вряд ли "немедленно" превратится в горячую точку. При этом он призвал альянс подготовиться к возможным боевым действиям.

"НАТО должна быть готова к конфликту в регионе, учитывая способность России действовать в Арктике", — приводит Bloomberg комментарий адмирала.

Как пояснил Бауэр, власти РФ вкладывают много средств в развитие арктических авиационных баз и другой инфраструктуры.

Ранее обозреватель Foreign Policy Александр Грей допустил, что Россия воспользуется уязвимостью Североатлантического альянса в Арктике для расширения собственного влияния в регионе.