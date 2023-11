Your browser does not support the audio element.

Украину ждут в НАТО, но плана её присоединения с конкретными сроками пока нет, сообщил помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Дэвид ван Вил, находящийся сейчас с визитом в Японии.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.