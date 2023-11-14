Украину ждут в НАТО, но плана её присоединения с конкретными сроками пока нет, сообщил помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Дэвид ван Вил, находящийся сейчас с визитом в Японии.
"Я не могу указать сейчас на конкретный временной график вступления Украины в НАТО, — сказал он газете Asahi. — Но вступление в НАТО ей обещано".
Среди препятствий на пути Незалежной в блок функционер назвал нерешённую Киевом проблему коррупции и её продолжающийся конфликт с Россией. "Нужно понять, сможем ли мы определить в условиях ведения войны, достигла ли Украина определенного уровня в своей системе управления", — пояснил ван Вил.
Он заверил, что альянс продолжит оказание военной и финансовой помощи киевскому режиму, хотя делать это "становится всё труднее".
Курс в НАТО был заявлен Киевом после госпереворота в 2014 году. С началом СВО украинский лидер Владимир Зеленский стал форсировать присоединение страны к блоку. В конце сентября 2022 года он подписал заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке. Но пока на Украине полыхают боевые действия, это невозможно, объяснил в ответ еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон.
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