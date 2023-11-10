Проживающий в Неаполе житель Москвы Пётр заявил о раскрепощённости женщин в Италии

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25-летний диджей Пётр из Москвы поделился впечатлениями от своего визита в Неаполь в интервью изданию "Мослента".

Фото: https://firstthings.org/7-tips-for-couples-who-work-together/

"Все итальянки выглядят потрясающе! Независимо от того, 18 им или уже за 50. Все поголовно ухаживают за собой, много внимания уделяют макияжу и одежде", — отметил он.

Также россиянин добавил, что для жительниц Италии совершенно не важно, сколько зарабатывает мужчина. Неаполитанские девушки не стесняются знакомиться с понравившимся молодым человеком. Кроме того, они готовы сами оплатить счёт в ресторане.

В отличие от жительниц Москвы, которые в большинстве своём предпочитают не допускают интимной близости на первых свиданиях, неаполитанки проявляют высокую степень раскрепощённости: уже спустя пять минут после знакомства с молодым человеком, который им понравился, они могут начать целоваться.

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