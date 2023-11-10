Источник в Ливане заявил, что западные СМИ "демонизируют" движение "Хезболла", заявляя, что у них есть российские ракеты "Яхонт".
Накануне информация о вероятном наличии у "Хезболлы" российских ракет "Яхонт" появилась в западных СМИ, которые утверждали, что ракеты движение может применить против ударной группы ВМС США, прибывшей на территорию для поддержки Тель-Авива.
"Подобного рода публикации можно расценивать с позиции запугивания со стороны США и попытки демонизации ливанской военизированной партии. Ровно такую же стратегию американцы применяли в Ираке в качестве повода для оправдания своего вторжения в 2003 году", — пояснил источник "Известиям".
Однако собеседник издания подчеркнул, что появление подобного оружия у движения станет серьёзным фактором "сдерживания" США на Ближнем Востоке.
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