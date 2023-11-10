Источник в Ливане: США демонизируют "Хезболлу", заявляя о ракетах РФ "Яхонт"

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Источник в Ливане заявил, что западные СМИ "демонизируют" движение "Хезболла", заявляя, что у них есть российские ракеты "Яхонт".

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Межрегиональная общественная организация ветеранов войны во Вьетнаме is licensed under CC BY-SA 3.0.

Накануне информация о вероятном наличии у "Хезболлы" российских ракет "Яхонт" появилась в западных СМИ, которые утверждали, что ракеты движение может применить против ударной группы ВМС США, прибывшей на территорию для поддержки Тель-Авива.

"Подобного рода публикации можно расценивать с позиции запугивания со стороны США и попытки демонизации ливанской военизированной партии. Ровно такую же стратегию американцы применяли в Ираке в качестве повода для оправдания своего вторжения в 2003 году", — пояснил источник "Известиям".

Однако собеседник издания подчеркнул, что появление подобного оружия у движения станет серьёзным фактором "сдерживания" США на Ближнем Востоке.

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