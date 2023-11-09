Замглавы МИД РФ счёл возможным разрыв дипотношений с США

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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков считает вероятным понижение уровня или даже разрыв дипломатических отношений с США. По его словам, причиной тому может быть поведение Вашингтона.

Фото: https://pbs.twimg.com/

По словам Рябкова, сейчас в отношениях между Россией и США острейший кризис, который не имеет аналогов в прошлом. Он подчеркнул, что необходимо тщательно выверять шаги, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

И руководство страны настраивает на это и МИД, и другие федеральные органы исполнительной власти.

А вот со стороны американцев "наблюдается череда безответственных эскалационных шагов применительно к Украине, но не только, отметил заместитель министра в интервью RTVI.

"Поэтому, если смотреть под этим углом и видеть как бы, так сказать, поведенческую модель Вашингтона, характерную для него поведенческую модель на нынешнем отрезке, я могу допустить всё что угодно. Может быть и понижение уровня. Разрыв дипотношений гипотетически тоже возможен", — сказал Сергей Рябков.

При этом он подчеркнул, что Россия не намерена инициировать разрыв дипломатических отношений с США. По его словам, такие отношения следует беречь, поскольку иначе будут утрачены остатки "цивилизованных каналов для доведения сигналов друг для друга".