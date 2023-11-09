Хиллари Клинтон сравнила Трампа с Гитлером и заявила, что его второй срок буде хуже, чем первый

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Хиллари Клинтон Клинтон рассказала, какик катастрофичные последствия наступят для США после избрания президентом Дональда Трампа.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Хиллари Клинтон опасается избрания президентом США Дональда Трампа. Она отметила, что "это будет конец страны, какой мы её знаем".

Американский политик сранила Трампа с Адольфом Гитлером и заявила, что второй срок Трампа будет ещё хуже, чем первый.

Сторонников Дональда Трампа возмутили подобные заявления.

Ранее сын Трампа заявил, что простые жители США не одобряют выделение помощи Украине.