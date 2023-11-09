Хиллари Клинтон Клинтон рассказала, какик катастрофичные последствия наступят для США после избрания президентом Дональда Трампа.
Хиллари Клинтон опасается избрания президентом США Дональда Трампа. Она отметила, что "это будет конец страны, какой мы её знаем".
Американский политик сранила Трампа с Адольфом Гитлером и заявила, что второй срок Трампа будет ещё хуже, чем первый.
Сторонников Дональда Трампа возмутили подобные заявления.
Ранее сын Трампа заявил, что простые жители США не одобряют выделение помощи Украине.
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