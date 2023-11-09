Сын Трампа заявил, что рядовые американцы выступают против помощи Украине

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Сын экс-руководителя США Дональд Трамп-младший заявил о нежелании рядовых американцев поддерживать Киев.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

По его словам, граждане США не считают, что Украина — это приоритетное направление внешней политики.

Во время выступления во Флориде Трамп-младший обратился к американцам с вопросом о том, должен ли Вашингтон продолжить поддержку Киева. Участники мероприятия начали свистеть и высказывать нежелание финансировать Украину.

"Кто-нибудь поднял руку за то, что финансирование Украины входит в топ-10 приоритетных направлений для десяти тысяч людей, собравшихся здесь? Никто", — подчеркнул Трамп-младший.

Ранее бывший глава США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон как никогда близок к участию в Третьей мировой войне из-за некомпетентных решений руководства страны.