Сын экс-руководителя США Дональд Трамп-младший заявил о нежелании рядовых американцев поддерживать Киев.
По его словам, граждане США не считают, что Украина — это приоритетное направление внешней политики.
Во время выступления во Флориде Трамп-младший обратился к американцам с вопросом о том, должен ли Вашингтон продолжить поддержку Киева. Участники мероприятия начали свистеть и высказывать нежелание финансировать Украину.
"Кто-нибудь поднял руку за то, что финансирование Украины входит в топ-10 приоритетных направлений для десяти тысяч людей, собравшихся здесь? Никто", — подчеркнул Трамп-младший.
Ранее бывший глава США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон как никогда близок к участию в Третьей мировой войне из-за некомпетентных решений руководства страны.
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