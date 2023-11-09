Израиль обвинил журналистов ведущих западных изданий в том, что они сопровождали ХАМАС во время нападения на израильтян.
HonestReporting заявила, что фотокорреспонденты ведущих мировых агенств фиксировали атаку ХАМАС на Израиль, документируя убийства и похищения.
В организации заявили, что такое поведение вызывает серьёзные этические вопросы. Снимки трагический событий 7 октября действительно появились в AP и CNN.
Офис премьер-министра Израиля заявил, что замеченные в связях с ХАМАС журналисты являются "соучастниками преступлений против человечества".
Многие издания поспешили заверить, что их сотрудники не знали о нападении на Израиль, а снимки получили от фрилансеров из сектора Газа.
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