В Израиле назвали западных журналистов, сопровождающих ХАМАС, "соучастниками преступлений"

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Израиль обвинил журналистов ведущих западных изданий в том, что они сопровождали ХАМАС во время нападения на израильтян.

Фото: ru.freepik.com

HonestReporting заявила, что фотокорреспонденты ведущих мировых агенств фиксировали атаку ХАМАС на Израиль, документируя убийства и похищения.

В организации заявили, что такое поведение вызывает серьёзные этические вопросы. Снимки трагический событий 7 октября действительно появились в AP и CNN.

Офис премьер-министра Израиля заявил, что замеченные в связях с ХАМАС журналисты являются "соучастниками преступлений против человечества".

Многие издания поспешили заверить, что их сотрудники не знали о нападении на Израиль, а снимки получили от фрилансеров из сектора Газа.