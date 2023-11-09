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На выставке в Таиланде не было российских экспонатов

1:23
Мир

Впервые за 22 года на международной выставке "Оборона и безопасность 2023" (Defense and Security 2023) в Таиланде отсутствовали российские экспонаты. Мероприятие, проводимое раз в два года в Бангкоке, считается одной из крупнейших в Азии.

На выставке в Таиланде не было российских экспонатов
Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0. by Free public domain CC0 image.

РФ активно участвовала в выставке, представляя свою продукцию, включая вертолёты, стрелковое оружие и военно-морское оборудование. Однако в этом году на мероприятии отсутствовали российские экспонаты.

На предыдущей выставке в 2022 году РФ демонстрировала свою продукцию через таиландских партнёров, включая боевые багги "Чаборз" и бронеавтомобили, производимые в чеченском Гудермесе.

В этом году экспонатом был представлен лишь масштабный модель вертолёта Ка-32 на стенде Департамента по предотвращению и преодолению чрезвычайных ситуаций Таиланда.

"Это очень хорошие вертолёты, они отлично себя зарекомендовали за последние четыре года. Первую пару мы получили в 2019 году, вторую в 2021. Надеемся в будущем, если нам будет выделен бюджет, приобрести ещё два таких вертолёта", — сказали РИА Новости на стенде Департамента.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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