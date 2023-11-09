Власти Франции должны принять решение о выходе из Евросоюза, отдав место страны в организации Украине. Об этом сообщил французский политик Флориан Филиппо.
Он напомнил, что представители Евросоюза намекнули Киеву о скором принятии Украины в состав организации. Как пояснил политик, в ближайшее время начнутся официальные дискуссии по этому вопросу.
"Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдём!" — подчеркнул Филиппо в социальной сети X (бывшая Twitter*).
Евросоюз демонстрирует "колоссальное безумие", заявляя о необходимости принять коррумпированную Украину в организацию, уточнил политик. Он убеждён: руководство ЕС должно самостоятельно "справляться" с этой страной, а Франции следует "уйти".
Ранее Филиппо заявил, что не понимает логику украинского президента Владимира Зеленского, отказывающегося от переговоров с Москвой на фоне неудач ВСУ.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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