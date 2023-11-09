В Германии задержаны четверо подростков, угрожавшие взятым в заложники учителям

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В Гамбурге полиция задержала четырёх лиц моложе 14 лет, которые угрожали учителям в двух школах, используя оружие. Эту информацию предоставили органы правопорядка.

Фото: Openverse by West Midlands Police is licensed under CC BY-SA 2.0

Позднее оказалось, что оружие, которое они использовали, на самом деле было игрушечным, а не настоящим. Изначально было известно только о случае, в котором неизвестные угрожали учителю пистолетом в одной из школ. В ответ на это в инцидент вмешался спецназ, но злоумышленникам удалось уйти. Впоследствии стало известно, что подобный инцидент произошел почти одновременно и в другой школе в Гамбурге. Полицейские начали поиски подозреваемых.

"После проведения следственных мероприятий были задержаны четыре человека, включая трёх детей в возрасте 12 и 13 лет, а также одного 14-летнего подростка", — гласит официальное сообщение.