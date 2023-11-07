Фон дер Ляйен: Россия уже побеждена, пора переходить к восстановлению Украины

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Фото: openverse.org by NATO E3A Component is licensed under CC BY 2.0

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"Россия уже проиграла войну, расходимся": Зеленский и фон дер Ляйен открывают русским глаза

Россия уже побеждена, пора переходить к восстановлению Украины - с таким заявлением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Нет, мадам еврокомиссар не сошла с ума. Это очень хитрое заявление со многими скрытыми смыслами. Главное, решить, стоит ли ему верить?

Расхожую фразу "историю пишут победители" у нас чаще всего понимают неправильно. В том смысле, что кто побеждает на войне, тот и пишет историю. На самом деле в истории остаётся победителем тот, кто историю пишет. Чтобы в этом убедиться, можно посмотреть на то, как рассказывают историю Второй мировой войны на Западе, пишет "Царьград".

Никого не удивляет, что в США "не помнят", как они воевали на одной стороне с Россией? Никого не смущает, что премьер Японии не говорит, кто сбросил бомбу на Хиросиму, а японские школьники повторяют, что это был СССР? Вот так те, кто пишет историю, становятся победителями, а победители теряют победы. И это относится не только к священным для нас событиям прошлого века. Нет, прямо сейчас на наших глазах противник пишет историю современности.

В этой истории Россия уже проиграла войну на Украине, а Запад пожинает плоды своей победы.

Речь фон дер Ляйен о "проигрыше России" может оказаться ещё одним "сигналом" с Запада: мы устали воевать и хотим перемирия. Однако Зеленскому нужно продолжение войны: для него это в самом прямом смысле вопрос жизни и смерти. Политической тоже.