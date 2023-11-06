Лавров считает, что мир приближается к большой войне

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Действия политиков ЕС и США раздувают большой конфликт на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров на марафоне общества "Знание", который проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия".

Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

"Сейчас мы видим, как англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к грани большой войны", — сказал Лавров.

Дипломат отметил, что такая же тенденция видна и на Украине, однако подобная политика неизбежно приводит к ослаблению государственности или её полной утрате.

Лавров добавил, что Запад традиционно преследует собственную выгоду, игнорируя чужие интересы. Также западным странам претит естественный миропорядок, и они активно вмешиваются в дела других государств в расчёте на мировое лидерство.