Действия политиков ЕС и США раздувают большой конфликт на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров на марафоне общества "Знание", который проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия".
"Сейчас мы видим, как англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к грани большой войны", — сказал Лавров.
Дипломат отметил, что такая же тенденция видна и на Украине, однако подобная политика неизбежно приводит к ослаблению государственности или её полной утрате.
Лавров добавил, что Запад традиционно преследует собственную выгоду, игнорируя чужие интересы. Также западным странам претит естественный миропорядок, и они активно вмешиваются в дела других государств в расчёте на мировое лидерство.
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