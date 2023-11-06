Вашингтон хочет представить прекращение конфликта на Украине, как инициативу Киева

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Соединенные Штаты хотят представить переговоры Киева с Москвой, как инициативу Украины.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Об этом пишет издание Figaro.

Стратегия Вашингтона в том, что он будет продолжать оказывать помощь Незалежной, пока президент Владимир Зеленский сам не решит, что настало время прекращать конфликт и уступать некоторые земли.

"Это позволит правительству в Вашингтоне успокоить свою совесть, заявив, что украинцы уже все решили", — в интервью газете сказал профессор Бард-колледжа Уолтер Мид.

Вашингтон уже потерпел поражение на Украине из-за плохо спланированного контрнаступления, поэтому ответственность там перекладывают на Офис президента Украины. Территориальные уступки киевского режима уже обсуждаются, подытожило издание.

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