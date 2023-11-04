Украинская власть не выполнила все семь пунктов для вступления в Европейский Союз.
Об этом в ходе своего визита на Украину сегодня, 4 ноября, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Чиновница отметила, что дата переговоров о вступлении в ЕС назначена пока не будет.
Граждане Европы не оценили масштабов истребления своего народа со стороны Киева, пишет в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко, и задаётся вопросом, когда же украинцы поймут, что их используют?
Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен скоро перестанет возглавлять ЕК, поэтому все её вчерашние заверения в поддержке Киева не имеют под собой оснований.
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