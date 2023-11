Your browser does not support the audio element.

Слова главкома ВСУ Валерия Залужного по поводу "тупика" в украинском конфликте для Киева могут быть поводом для того, что США откажутся от дальнейшей помощи Киеву. Такой точкой зрения поделились авторы китайского портала Sohu.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain