Sohu: после заявлений Залужного США откажутся от Украины

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Слова главкома ВСУ Валерия Залужного по поводу "тупика" в украинском конфликте для Киева могут быть поводом для того, что США откажутся от дальнейшей помощи Киеву. Такой точкой зрения поделились авторы китайского портала Sohu.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Заявление Залужного не сулит для Владимира Зеленского ничего хорошего, уверены обозреватели.

"У Зеленского также есть основания полагать, что если Киев не будет продолжать воевать, то США решат отказаться от Украины. В любом случае, нынешний президент Украины не хотел бы столкнуться с подобным. Однако, судя по заявлению главкома ВСУ, США уже готовы "уволить" Зеленского", — сказано в статье.

Авторы напомнили об изменении международной обстановки, при которой США отдали приоритет Израилю в связи с происходящими там событиями, продолжая помогать Украине по остаточному принципу.

Авторы обратил внимание, что даже активная помощь Запада не помогла Киеву одолеть Москву. Теперь же Украине придётся рассчитывать только на себя, а значит, исход конфликта для неё предрешён.