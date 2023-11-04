19FortyFive: военная тактика НАТО никак не помогла ВСУ

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Наступательные операции проводятся войсками НАТО на базе тактики общевойскового боя. Об этом напомнил американский журналист Дэвид Хэмблинг в материале для 19FortyFive.

Фото: Кадр из видео

Обозреватель объяснил, что эта тактика подразумевает прорыв линии соприкосновения танками и БМП, которых поддерживает авиация и артиллерия.

Однако в украинском конфликте эта тактика альянса оказалась бесполезной для ВСУ, которым по прошествии времени пришлось "перестроиться", отказавшись от тактики общевойскового боя и переключившись на тактику наступления малыми группами, в которой задействована лишь пехота.

Хэмблинг объяснил, что тактика НАТО провалилась, потому что российские военные оперативно выявляют скопления тяжёлой техники противника и уничтожают её при помощи беспилотников.

Журналист предрёк ВСУ "гибель от тысячи порезов", имея в виду многочисленные российские дроны, которые бьют понемногу, но точно в цель.