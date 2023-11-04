Экс-разведчик Риттер: в провале контрнаступления Киева виноват Залужный

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Контрнаступление украинской армии провалилось из-за главкома ВСУ Валерия Залужного, который предал огласке планы Киева против России. Так считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Риттер напомнил, что США и из союзники по НАТО дали Киеву необходимое вооружение и помогли собрать серьёзную армию, необходимые для контрнаступления. Но после того, как Киев заявил о своих военных намерениях, Россия начала создавать свою знаменитую оборону, которая была призвана этим намерениям помешать.

"Главком ВСУ Залужный в прошлом декабре в интервью The Economist заявил: "я могу их одолеть, мы можем пройти сквозь их оборону". И затем он совершил кое-что гениальное", — сказал Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

Именно благодаря Залужному Россия узнала о планах ВСУ, о том, куда они намерены двигаться и через какие районы собираются пройти в ходе своей наступательной кампании. В итоге русские создали свою линию обороны именно на этих участках.

"В итоге он сообщил русским, когда он будет нападать, где он будет атаковать и с каким числом войск", — добавил Риттер.

В результате наступления ВСУ провалилось, а украинская армия понесла огромные потери, заключил офицер.