У Израиля может не хватить времени искоренить все "ячейки" палестинского движения ХАМАС, заявили американские обозреватели со ссылкой на высокопоставленного израильского военного чиновника.
По мнению источника, Израиль возьмёт контроль над Газой, но не успеет искоренить ХАМАС.
"Чиновник не был уверен, на фоне того, что международное общественное резко поворачивается против Израиля, что у них будет достаточно времени, чтобы искоренить все силы ХАМАС", — пишет New York Times.
Чтобы полностью искоренить "ячейки" движения понадобятся месяцы, которых у Тель-Авива нет для стабилизации ситуации в Газе.
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