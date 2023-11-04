New York Times: Израиль возьмёт контроль над Газой, но не успеет искоренить ХАМАС

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У Израиля может не хватить времени искоренить все "ячейки" палестинского движения ХАМАС, заявили американские обозреватели со ссылкой на высокопоставленного израильского военного чиновника.

Фото: ru.freepik.com

По мнению источника, Израиль возьмёт контроль над Газой, но не успеет искоренить ХАМАС.

"Чиновник не был уверен, на фоне того, что международное общественное резко поворачивается против Израиля, что у них будет достаточно времени, чтобы искоренить все силы ХАМАС", — пишет New York Times.

Чтобы полностью искоренить "ячейки" движения понадобятся месяцы, которых у Тель-Авива нет для стабилизации ситуации в Газе.

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