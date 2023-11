Your browser does not support the audio element.

Нет сигналов о том, что начнётся эскалация конфликта между Израилем и Палестиной, заявил источник из администрации США. По его мнению, речи об открытии второго фронта на Ближнем Востоке речи не идёт.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.