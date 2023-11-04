В США не увидели угрозы открытия второго фронта на Ближнем Востоке

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Нет сигналов о том, что начнётся эскалация конфликта между Израилем и Палестиной, заявил источник из администрации США. По его мнению, речи об открытии второго фронта на Ближнем Востоке речи не идёт.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Однако, как подчеркнул источник, напряжённость там сохраняется на предыдущем уровне.

"Она (напряжённость. — Прим. ред.) не сигнализировала открытие северного фронта или чего-либо подобного, — заявил источник американским журналистам на спецбрифинге. — На северной границе существует напряжённость".

По словам источника, уровень эскалации на северной границе был высок с "самого начала" и продолжает сохраняться.

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