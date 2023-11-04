Нет сигналов о том, что начнётся эскалация конфликта между Израилем и Палестиной, заявил источник из администрации США. По его мнению, речи об открытии второго фронта на Ближнем Востоке речи не идёт.
Однако, как подчеркнул источник, напряжённость там сохраняется на предыдущем уровне.
"Она (напряжённость. — Прим. ред.) не сигнализировала открытие северного фронта или чего-либо подобного, — заявил источник американским журналистам на спецбрифинге. — На северной границе существует напряжённость".
По словам источника, уровень эскалации на северной границе был высок с "самого начала" и продолжает сохраняться.
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МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.