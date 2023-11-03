На предстоящей неделе сообщается о визите Зеленского в Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский, по информации израильского телеканала "12-й канал", планирует совершить визит в Израиль на предстоящей неделе.
Согласно информации, полученной из его дипломатических источников, Израиль и Украина поддерживают контакты на высоком уровне с целью обсуждения возможного визита президента Зеленского. На данный момент детали переговоров остаются конфиденциальными, но согласно информации 12-го канала, украинский лидер может прибыть в Израиль уже в начале следующей недели, возможно, в понедельник или вторник, 6 или 7 ноября.
Ожидается, что во время визита Зеленский проведет встречи с политическими деятелями Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Телеканал напомнил, что Владимир Зеленский выразил желание посетить Израиль около двух недель назад в знак солидарности с еврейским государством в свете обострения палестино-израильского конфликта. Однако тогда израильские власти подчеркнули, что считают такой визит несвоевременным.
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