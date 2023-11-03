Украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо, родившийся и долгое время проживавший в Донецке, умер 17 октября в возрасте 54 лет.
"Прах в Донецк отвезет его мама, там у них семейная могила. Это было желание Сергея, чтобы его похоронили на родине в Донецке", - приводит издание в своем Telegram-канале слова вдовы артиста - Татьяны Сивохо.
На парламентских выборах 2019 года Сергей Сивохо выдвигался в народные депутаты от партии Зеленского "Слуга народа", однако выборы проиграл. Также он был креативным продюсером студии "Квартал 95", одним из основателей которой был Зеленский.
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