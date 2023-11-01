Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Иркутской области завели дело после смерти ребенка в больнице
Хирург Каабак рассказал, почему у человека не приживается свиное сердце
Глава "Газпрома": западные компании хотели бы вернуть российский газ на рынок в ЕС
Сын Пригожина Павел стал новым главой ЧВК «Вагнер»
Диетолог Соломатина рассказала о позитивных эффектах отказа от алкоголя
Парня и девочку задержали по подозрению в убийстве старушки под Нижним Новгородом
Врач Белоусов назвал безопасную дозу кофе в сутки
Погранкомитет: ВСУ стянули 120 тысяч военных в направлении границы с Белоруссией
Экономист Слипенькин: магазины вынуждают россиян переплачивать

Bild*: российские военные делают свою линию обороны ещё более непроходимой для ВСУ

1:14
Мир

Российские военные делают свою линию обороны всё более непреодолимой для ВСУ, укрепляя её посредством "зубов дракона".

Bild*: российские военные делают свою линию обороны ещё более непроходимой для ВСУ
Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

ВСУ ничего не могут поделать с такой преградой, потому что натовская техника просто не может её преодолеть. Об этом напомнил немецкий журналист Юлиан Репке.

"Русские продолжают укреплять эту огромную линию обороны. Мы видим, как много этих "зубов дракона" (куски бетона в форме пирамид, которые используются для остановки военной техники. — Прим. ред.), их невозможно сосчитать", — сказал Репке в материале для газеты Bild*.

Эти заградительные конструкции являются непреодолимым препятствием для западной техники. По мнению Репке, именно такие действия российских военных и привели к краху украинского контрнаступления.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился

Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.

Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Запад надеется, что из-за "пата в СВО" Путин снова даст себя обмануть Любовь Степушова Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев Террор против инородцев — традиционная политика Турции Сергей Лебедев
Российская армия впервые обогнала ВС США по совокупной мощи
Ученые назвали самые полезные продукты для людей с ожирением и диабетом
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
Последние материалы
Bild*: армия РФ не позволяет ВСУ забрать и починить подбитые западные танки
США не смогут воевать с Россией: самые толстые и медленные в мире
ФАС: Альфа-банк нарушил Закон о рекламе при продвижении кредитных карт
Шойгу: ВСУ терпят поражение, несмотря на получение новых видов оружия НАТО
Новосибирский военком: женщины могут пойти по контракту на службу СВО, учитывая вакансии
Глава Минцифры Шадаев поддержал идею создания в России кибервойск
Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять ещё 20-30 процентов земель
Между Краснодаром и Адыгеей открыли Яблоновский мост
Самый маленький в мире ускоритель частиц в 54 миллиона раз меньше Большого адронного коллайдера
В Таиланде 1 ноября вступил в силу безвизовый режим для граждан РФ сроком на 90 дней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников