Bild*: российские военные делают свою линию обороны ещё более непроходимой для ВСУ

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Российские военные делают свою линию обороны всё более непреодолимой для ВСУ, укрепляя её посредством "зубов дракона".

Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

ВСУ ничего не могут поделать с такой преградой, потому что натовская техника просто не может её преодолеть. Об этом напомнил немецкий журналист Юлиан Репке.

"Русские продолжают укреплять эту огромную линию обороны. Мы видим, как много этих "зубов дракона" (куски бетона в форме пирамид, которые используются для остановки военной техники. — Прим. ред.), их невозможно сосчитать", — сказал Репке в материале для газеты Bild*.

Эти заградительные конструкции являются непреодолимым препятствием для западной техники. По мнению Репке, именно такие действия российских военных и привели к краху украинского контрнаступления.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.