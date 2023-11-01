В Нью-Йорке машины евреев разрисовали надписями "Гитлер" и оскорблениями

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В ночь на 1 ноября в Нью-Йорке неизвестные разрисовали автомобили евреев оскорбительными надписям: в США усилились антисемитские настроения.

Фото: Telegram-канал Zvezdanews.

Как сообщили представители еврейской общины Нью-Йорка, минувшей ночью антисемиты разрисовали автомобили евреев надписями "Гитлер" и нецензурными выражениями. Этой новостью поделился Telegram-канал Zvezdanews.

После того, как Израиль начал наносить массированные удары по сектору Газа, во многих странах началась волна антиеврейских выступлений.

Как сообщает британское агентство Reuters, в США наблюдается всплеск антисемитизма. Та на днях, в Лос-Анджелесе радикально настроенный мужчина с криками "убивайте евреев" пытается ворваться в дом семьи местных иудеев и этот случай не единичный.

На преследования жалуются и евреи, живущие в Великобритании. Издание приводит пример, когда в Лондоне девочкам на детской площадке говорят, что они "вонючие евреи" и должны держаться подальше от других детей.

"Это самое страшное время евреев со времен Второй мировой войны. У нас и раньше были проблемы, но никогда в моей жизни все не было так плохо", — пожаловался агентству 62-летний Энтони Адлер.

Адлер управляет тремя еврейскими школами в Лондоне. После начала новой палестино-израильской войны, он усилил меры безопасности во всех своих учебных заведениях, опасаясь нападений на учащихся.