Конгрессвумен Грин: Украина — большая яма для отмывания денег народа США

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Вашингтону стоит прекратить проводить финансовые махинации под эгидой помощи киевскому режиму, заявила член конгресса Марджори Тейлор Грин. По её мнению, Украина — большая яма для отмывания денег народа США.

Фото: Википедия

Как подчеркнула Грин, Финансовые махинации Вашингтона на Украине угрожают крахом самим США.

"Финансирование Украины должно прекратиться. Это одна большая яма для отмывания денег за счет американского народа, и Украина не выигрывает", — заявила Грин на своей странице в Сети.

Она подчеркнула, что власти обеих стран воруют так, словно не наступит "никакого завтра". И потребовала прекратить финансировать украинский конфликт.

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