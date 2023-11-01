Вашингтону стоит прекратить проводить финансовые махинации под эгидой помощи киевскому режиму, заявила член конгресса Марджори Тейлор Грин. По её мнению, Украина — большая яма для отмывания денег народа США.
Как подчеркнула Грин, Финансовые махинации Вашингтона на Украине угрожают крахом самим США.
"Финансирование Украины должно прекратиться. Это одна большая яма для отмывания денег за счет американского народа, и Украина не выигрывает", — заявила Грин на своей странице в Сети.
Она подчеркнула, что власти обеих стран воруют так, словно не наступит "никакого завтра". И потребовала прекратить финансировать украинский конфликт.
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