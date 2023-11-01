Командир ВСУ призвал критикующих Украину западных политиков приехать сражаться на фронт

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Британский обозреватель Колин Фриман побывал на позициях ВСУ, и рассказал украинским боевикам о мнениях западных политиков о неудачах Незалежной на фронте. В ответ один из командиров посоветовал всем "экспертам" приехать на передовую и показать "себя в деле".

Фото: https://t.me/RVvoenkor/42913

Как уточнил Фриман, он рассказал украинцам о том, что на Западе видят потери ВСУ в технике, к примеру, "увязшие" танки "Леопард" и сгоревшие "Брэдли".

"Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя", — сказал журналисту Telegraph командир артиллерии ВСУ с позывным "Мирон".

Как подчеркнул обозреватель, моральный дух ВСУ на фоне неудач на фронте существенно упал, а люди "устали" от конфликта.

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