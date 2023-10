YLE: Финляндия готовится заключить с США оборонное соглашение

Финские власти планируют завершить работу над Соглашением о сотрудничестве в области обороны (DCA) с Соединенными Штатами в ближайшем будущем. Судя по сообщениям, соглашение может быть готово к принятию уже на следующей неделе. В отличие от некоторых других соглашений, в этом DCA не указаны точные места военного присутствия США в Финляндии.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0