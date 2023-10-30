YLE: Финляндия готовится заключить с США оборонное соглашение

Финские власти планируют завершить работу над Соглашением о сотрудничестве в области обороны (DCA) с Соединенными Штатами в ближайшем будущем. Судя по сообщениям, соглашение может быть готово к принятию уже на следующей неделе. В отличие от некоторых других соглашений, в этом DCA не указаны точные места военного присутствия США в Финляндии.
Кроме того, Государственный департамент США ранее объявил о заключении контракта на сумму 500 миллионов долларов на продажу Финляндии 150 усовершенствованных противорадиолокационных управляемых ракет (AARGM-ER). Этот шаг последовал за одобрением Госдепартаментом США возможной продажи систем противовоздушной обороны Испании ЗРК Patriot Configuration-3+ примерно за 2,8 миллиарда долларов.
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