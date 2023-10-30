Украинские военнослужащие испытывают ненависть к действующему руководителю страны Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил польский писатель Щепан Твардох.
По его словам, единственной "фигурой", которую уважают солдаты ВСУ, остаётся генерал Валерий Залужный.
"А Зеленского военные ненавидят", — подчеркнул Твардох в беседе Interia Wydarzenia.
Он пояснил, что узнал о таком отношении представителей ВСУ к президенту Украины во время общения с гражданами этой страны, которые принимают участие в боях с армией России. Как уточнил писатель, украинцы сталкиваются с серьёзным дефицитом оружия и боеприпасов.
Рядовые солдаты ВСУ не понимают, каким способом Киев хочет вернуть территории, перешедшие под российский контроль, резюмировал Твардох.
Ранее политолог Олег Соскин обвинил Зеленского в сокрытии информации о тяжёлом положении украинской армии.
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