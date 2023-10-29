Spiegel: в Германии промышленники пожаловались на повышение налогов

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Граждане Германии выразили обеспокоенность в связи с повышением налогов на недвижимость.

Фото: wikimedia.org by tiger rus is licensed under CC BY 3.0

По информации, опубликованной в изданием Spiegel, увеличение налогов, применяемых к недвижимости, затронет каждый седьмой город в Германии. Эти данные были предоставлены в Немецкой торгово-промышленной палате (DIHK).

DIHK провела исследование, в рамках которого выяснилось, что в каждом седьмом муниципалитете с населением, превышающим 20 тысяч человек, в 2023 году были увеличены налоговые ставки на недвижимость. В то же время, в 8 из 701 крупного города в стране налоговые ставки были снижены, сообщает издание "Новости восточной ленты".

В текущем году наибольшее повышение ставок налогов на недвижимость замечено в Мекленбурге-Передней Померании, Рейнланд-Пфальце и Гессене. Наибольший рост ставок отмечен в городе Бад-Хомбурге, где ставка увеличилась на 345%, а затем в Ксантене на 200% и в Оберурцеле на 197%.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.