Граждане Германии выразили обеспокоенность в связи с повышением налогов на недвижимость.
По информации, опубликованной в изданием Spiegel, увеличение налогов, применяемых к недвижимости, затронет каждый седьмой город в Германии. Эти данные были предоставлены в Немецкой торгово-промышленной палате (DIHK).
DIHK провела исследование, в рамках которого выяснилось, что в каждом седьмом муниципалитете с населением, превышающим 20 тысяч человек, в 2023 году были увеличены налоговые ставки на недвижимость. В то же время, в 8 из 701 крупного города в стране налоговые ставки были снижены, сообщает издание "Новости восточной ленты".
В текущем году наибольшее повышение ставок налогов на недвижимость замечено в Мекленбурге-Передней Померании, Рейнланд-Пфальце и Гессене. Наибольший рост ставок отмечен в городе Бад-Хомбурге, где ставка увеличилась на 345%, а затем в Ксантене на 200% и в Оберурцеле на 197%.
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