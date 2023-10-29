Израиль перешёл красные линии, на которые любой бы предпринял ответные меры, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.
По его словам, Вашингтон требует от Тегерана "ничего не предпринимать", но продолжает активно поддерживать Тель-Авив и ЦАХАЛ.
"Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры", — написала пресс-служба президента Ирана на официальной странице в Сети.
Ранее Иран пригрозил США, что если Вашингтон не прекратит всецело поддерживать Израиль, Тегеран будет вынужден открыть новые фронты.
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