Президент Ирана Раиси: Израиль перешёл красные линии, которые заставят принять меры

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Израиль перешёл красные линии, на которые любой бы предпринял ответные меры, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

Фото: Pravda.Ru

По его словам, Вашингтон требует от Тегерана "ничего не предпринимать", но продолжает активно поддерживать Тель-Авив и ЦАХАЛ.

"Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры", — написала пресс-служба президента Ирана на официальной странице в Сети.

Ранее Иран пригрозил США, что если Вашингтон не прекратит всецело поддерживать Израиль, Тегеран будет вынужден открыть новые фронты.

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